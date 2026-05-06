【ユーロ圏】 フランス鉱工業生産指数（3月）15:45 予想0.5%前回-0.7%（前月比) フランス非製造業PMI（確報値）（4月）16:50 予想46.5 前回46.5 ドイツ非製造業PMI（確報値）（4月）16:55 予想46.9前回46.9 ユーロ圏非製造業PMI（確報値）（4月）17:00 予想47.4前回47.4 ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（3月）18:00 予想2.9%前回-0.7%（-0.7%から修正）（前