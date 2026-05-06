ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１７３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は156.40近辺、ユーロドルは1.1730近辺での推移。ドル円は波乱の展開となっている。アジア早朝の157.94付近を高値に、157.50付近までの狭いレンジで揉み合った後、日本時間午後1時台には157.60台から一気に155.04レベルまで急落した。市場では再び当局の介入が実施されたとの観測が広がった。その後の戻りは足元での156.4