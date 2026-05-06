テクニカルポイントポンドドル、一目均衡表の雲上限を上抜ける 1.3673エンベロープ1%上限（10日間） 1.3618ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3587現値 1.3556一目均衡表・転換線 1.353710日移動平均 1.351821日移動平均 1.3514一目均衡表・雲（上限） 1.3477100日移動平均 1.3419200日移動平均 1.3419ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.3419一目均衡表・基