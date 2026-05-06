【新華社臨汾5月6日】中国山西省臨汾市襄汾県〓荘鎮澗溝村では300ムー（20ヘクタール）余りのサクランボ畑が収穫期を迎え、果樹農家が摘み取りや出荷に精を出している。同村ではここ数年、サクランボ栽培を「富民強村（人々の富裕化と村の振興）」のための中核産業と位置付け、品種改良や品質向上、科学的管理などの取り組みを通じて「サクランボ＋（プラス）」の産業チェーンを継続的に拡大し、小さな特産品を大規模産業へと