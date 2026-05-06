◇プロ野球セ・リーグ中日-阪神(6日、バンテリンドーム)阪神の郄寺望夢選手が今季1号となる先制2ランを放ちました。0-0の6回、先頭打者の郄橋遥人投手がレフト前ヒットで自らチャンスメーク。1番に入る郄寺選手は、郄橋宏斗投手が投じた2球目、高めに浮いたストレートをとらえ、打球はライトスタンドへ一直線。打った瞬間確信の表情をみせた郄寺選手の今季1号2ランで、阪神が先制しました。阪神はこ