「中日−阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神の高寺が今季１号先制２ランを放った。六回。先頭の高橋遥人が左前打を放って迎えた無死一塁。１ボールから真ん中高めに浮いた１５２キロを豪快に引っ張った。打った直後にスタンドインを確信する一発。５回２安打無失点だった高橋宏斗から価値あるアーチとなった。「（高橋）遥人さんが先頭で出塁してくれたので、後ろへつなぐ意識で打席に立ちました。１球で仕留めること