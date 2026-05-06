フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が6日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に出演。高橋は公式ブログを通じて声帯の手術を受けたことを公表しており、術後としては初めての生放送出演となった。高橋は今月3日にブログを更新し、「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え