「中日−阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神の先発・高橋遥人投手が５回まで無失点を続け、自己最長２８イニング連続無失点とした。２試合連続完封中の高橋は、４月５日・広島戦の二回から２３イニング連続無失点を継続中のまま先発マウンドに立った。三回までは１安打投球。四回は先頭の福永に中前打を許したが、後続を断って２７イニング連続無失点とし、２０２１年１０月に記録した自己最長に並んでいた。５回まで２