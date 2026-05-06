ゴールデンウィークを古里や行楽地で過ごした人のUターンラッシュで、6日も大分県内の交通機関は混雑しています。 JR大分駅です。こちらでも午前中から大きな荷物を持った多くの人たちで混雑し、家族などとの別れを惜しむ姿も見られました。 ◆沖縄から 「家族で実家に帰ってゆっくり過せごた」 「もうちょっとこっちでゆっくりしたいがまた気持ちを切り替えて頑張っていく」 「楽しかった」 ◆愛知から帰