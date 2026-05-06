大分県津久見市の港で５日、釣りをしていた70代の男性が海に転落しました。 男性は救助されましたがその後死亡が確認されました。 男性が海に転落したのは津久見市高洲町の津久見港です。 警察などによりますと5日午後4時半ごろ「人が海に浮いている」と近くにいた釣り人から119番通報がありました。男性はうつ伏せの状態で海に浮いていて釣り人数人が救助しましたがその後死亡が確認されました。 亡くなったのは市内の入