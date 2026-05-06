◇ア・リーグレッドソックス10−3タイガース（2026年5月5日デトロイト）レッドソックスは5日（日本時間6日）、敵地でのタイガース戦に大勝し、連勝でカード勝ち越しを決めた。ベンチスタートとなった吉田正尚外野手（32）は最後まで出番がなかった。初回にラファエラの3ランで幸先良く先制点を奪うと、3−2の3回には5安打を集中して一挙5点。4回にも2点を加えるなど12安打で10点を奪った。投げてはベロが2回から登板し