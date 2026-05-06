元フジテレビの高橋真麻が６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に割れた声で出演。その理由を説明した。真麻は、連休中の行楽地の話題でコメントしたが、石井亮次アナから「真麻さん、やや喉が」と指摘され「すみません。連休の最初の方に声帯の手術をしまして。手術はうまくいったんですけど、２、３週間、声が割れてしまう。お聞き苦しくて申し訳ありません」と説明した。石井アナは「声を出すのは悪い事