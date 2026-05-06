女子ゴルフの国内四大大会第1戦、ワールド・サロンパス・カップは7日、茨城県茨城GCで開幕する。6日は出場選手が最終調整し、年間ポイントランキングで2位につける菅楓華は「調子は悪くない。アプローチとパットがうまくいけば上位にいけるんじゃないか」と自信をのぞかせた。昨年までの東コースから舞台が変わり、2023年以来となる西コースでの開催。同年の優勝スコアは吉田優利の通算1オーバーで、高難度のセッティングに多