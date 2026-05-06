俳優の石田ひかり（53）が6日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の手術を無事に終えたことを報告した。【写真】お花をつけてまったり、石田ひかりの愛犬・ちゃおちゃん投稿で「ちゃおちゃん。おかげさまで無事に手術が終わって、おうちに戻りました」と報告。「麻酔の影響か、しばらく興奮してなかなか眠れなかったりしましたがようやくそれも落ちついて、ちゃおちゃんらしいお顔になって来ました」と様子を伝えた。続けて