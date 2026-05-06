◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月6日バンテリンD）阪神の高寺望夢内野手（23）が値千金の先制2ランを放った。スコアレスで迎えた6回、先頭で左前打を放った高橋を一塁に置いて中日・高橋宏の2球目の152キロを強振。右翼スタンドへ打った瞬間スタンドインを確信する今季1号2ランで悠々とダイヤモンドを一周した。この日1番に入った若虎の“確信弾”にファンもSNSで「確信カッコよかったで」と称賛していた。