３男児を育てるタレントの小倉優子が、千葉の実家に日帰り帰省し、「子供の頃から大好き」な茂原公園に行って子供達と遊んだことなどを５日付のＳＮＳで報告した。「両親が兜と鯉のぼりを用意して待ってくれていました」と立派な鎧と兜、大きな鯉のぼりの写真などをアップ。茂原公園では、自然に囲まれた公園の中の美術館にも立ち寄ったそうで、「懐かしさと癒しで、心がふっと軽くなりました☆東京では『頑張らなきゃ！』っ