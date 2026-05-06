5月6日、川崎ブレイブサンダースは飯田遼との選手契約が2025－26シーズンをもって満了となることを発表した。飯田は5月7日付で自由交渉選手リストに公示される。 長野県出身で現在31歳の飯田は、185センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。拓殖大学から信州ブレイブウォリアーズに加入し、山形ワイヴァンズ、香川ファイブアローズを経て、2023&#