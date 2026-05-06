[5.6 J2・J3百年構想リーグEAST-B第15節 藤枝-福島 藤枝]福島ユナイテッドFCのFW三浦知良が先発出場して、Jリーグの公式戦最年長出場記録を59歳2か月10日に更新した。カズは4月19日の岐阜戦以来、4試合ぶりに出場となった。地元・静岡県での凱旋マッチとなり、中盤に下がってのポストプレーや、自陣に戻っての守備など献身的なプレーをみせると、この日も“20分出場”。0-0の前半22分にMF岡田優希と途中交代した。