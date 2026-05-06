【J1百年構想リーグ WEST第15節】(アイスタ)清水 1-1(PK5-3)C大阪<得点者>[清]マテウス・ブエノ(90分)[C]田中駿汰(19分)<警告>[清]アフメド・アフメドフ(90分+1)[C]畠中槙之輔(88分)主審:御厨貴文