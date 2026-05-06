[5.6 J1百年構想リーグWEST第15節 清水 1-1(PK5-3) C大阪 アイスタ]J1百年構想リーグWESTは6日に第15節を行い、IAIスタジアム日本平では清水エスパルスとセレッソ大阪が対戦。1-1で突入したPK戦を5-3で清水が制し、2連勝を達成した。前節京都戦(○2-1)で4試合ぶりの白星を獲得した清水は、同試合から先発4人を変更し、FW中原輝、MFマテウス・ブエノ、DF住吉ジェラニレショーン、DFマテウス・ブルネッティらを先発起用。一方、2