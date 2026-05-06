【J1百年構想リーグ WEST第15節】(ピースタ)長崎 2-1(前半2-0)岡山<得点者>[長]岩崎悠人(19分)、チアゴ・サンタナ(43分)[岡]ウェリック・ポポ(50分)<警告>[長]長谷川元希(90分+1)[岡]ブラウンノア賢信(37分)、ルカオ(90分+4)主審:傅明└長崎が岡山との接戦を制す! 加入後初ゴールの岩崎悠人は前半に途中交代