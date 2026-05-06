[5.6 J1百年構想リーグWEST第15節 長崎 2-1 岡山 ピースタ]J1百年構想リーグWEST第15節が6日に行われ、10位V・ファーレン長崎はホームで7位ファジアーノ岡山を2-1で下した。連敗を回避する2試合ぶりの白星。岡山は4戦ぶりの黒星を喫し、連勝は3で止まった。長崎は前半19分に先制。GK波多野豪からのロングフィードが敵陣でワンバウンドすると、MF岩崎悠人がDF田上大地とジャンプしながら競って抜け出す。そのまま右足でゴール左