[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](Eピース)※15:00開始主審:中村太<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 3 山崎大地DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 11 加藤陸次樹MF 15 中野就斗MF 24 東俊希MF 35 中島洋太朗MF 39 中村草太FW 17 木下康介控えGK 99 大内一生DF 16 志知孝明MF 18 菅大輝MF 25 茶島雄介MF 40 小原基樹MF 45 小林志紋FW 9 ジャーメイン良FW 10 鈴木章斗FW 41 前田直輝監督バルト