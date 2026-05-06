[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](メルスタ)※16:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 2 安西幸輝DF 3 キム・テヒョンDF 25 小池龍太DF 55 植田直通MF 6 三竿健斗MF 14 樋口雄太MF 24 林晴己MF 77 チャヴリッチFW 9 レオ・セアラFW 11 田川亨介控えGK 29 梶川裕嗣DF 7 小川諒也DF 22 濃野公人DF 23 津久井佳祐MF 20 舩橋佑MF 27 松村優太MF 71 荒木遼太郎FW 19 師岡柊生FW 40 鈴木優