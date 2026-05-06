[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](味スタ)※15:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 15 大森理生DF 17 稲村隼翔DF 42 橋本健人MF 8 高宇洋MF 16 佐藤恵允MF 18 橋本拳人MF 22 遠藤渓太FW 9 マルセロ・ヒアンFW 23 佐藤龍之介控えGK 1 田中颯DF 3 森重真人DF 5 長友佑都MF 10 東慶悟MF 27 常盤亨太MF 71 山田楓喜FW 26 長倉幹樹FW 28 野澤零温FW 39 仲川輝人監督松橋力蔵[ジェ