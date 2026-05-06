[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](Gスタ)※16:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 50 岡村大八MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗MF 23 白崎凌兵MF 27 エリキMF 34 徳村楓大FW 9 藤尾翔太控えGK 13 守田達弥DF 2 今井智基DF 24 キム・ミンテDF 88 中村帆高MF 16 前寛之MF 39 バスケス・バイロンMF 60 真也加チュイ大夢FW 10 ナ・サンホFW 49 桑