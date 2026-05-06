[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](ソユスタ)※15:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 23 矢田貝壮貴DF 2 岡崎亮平DF 3 飯泉涼矢DF 5 長井一真DF 17 野々村鷹人MF 6 諸岡裕人MF 7 水谷拓磨MF 16 吉岡雅和MF 77 中野嘉大FW 8 梅田魁人FW 11 佐川洸介控えGK 1 山田元気GK 47 堀内智葵MF 14 大石竜平MF 66 土井紅貴FW 18 半田航也FW 34 鈴木翔大FW 52 西村真祈監督吉田謙[SC相模原]先発GK 21