[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](プラスタ)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 2 平松航DF 3 澤田雄大DF 11 雪江悠人MF 4 鈴木慎之介MF 7 佐藤碧MF 8 音泉翔眞MF 28 田中翼冴MF 34 高吉正真FW 90 イスマイラFW 99 中野誠也控えGK 25 谷口裕介DF 15 速水修平MF 5 稲積大介MF 16 鏑木瑞生MF 24 栗澤陸MF 80 永田一真FW 9 高尾流星FW 10 澤上竜二FW 30 井波勇太監督高橋勇