胃がんを早期発見するポイントはどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が胃がんの早期発見のコツについて解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「胃がんで見落としやすい7つの自覚症状」はご存じですか？早期発見のコツも医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医