大阪府泉佐野市は今年度、関西空港発着の国際線を利用する海外旅行や国際交流目的の海外渡航に、1回あたり最大で6万円を助成する制度をスタートさせています。 泉佐野市は今年度に入り、観光や国際交流などの目的で海外へ渡航する、日本国籍を持つ市民に対し、航空運賃や宿泊費などの経費を助成する制度を導入しました。※ビジネスや留学は対象外。※飲食費は対象外。 今年4月から来年3月末までに関西空港発着の国際線を利