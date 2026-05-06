大分市内の飲食店で5日夜、代金を支払う意思や能力がないのに6千円以上飲み食いした、無銭飲食の詐欺の疑いで近くに住む無職の男（47）が現行犯逮捕されました。 5日午後7時半から午後9時にかけて大分市の飲食店で、近くに住む無職の男（47）が馬のレバ刺しなど8点、6765円分を注文し飲み食いしました。 しかし、所持金もなく支払う意思も能力もないことから、店の従業員が「代金を払わない客がいる」と110番通報し、駆けつけた