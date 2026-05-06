女優の箭内夢菜（25）が6日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を公開した。「溝口さんにサラサラにしていただきました」と書き出した箭内。ツヤ髪ストレートの近影をアップした。「これからくせっ毛猫っ毛の天敵、梅雨がやってくる」とコメント。「なので前髪だけストレートが保てるようにしていただきました」とこだわりを伝えた。「ゆめちゃんスーパースペシャルロイヤルフラッシュ可愛い」「美しい」「似