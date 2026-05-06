5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。家族との束の間の休息の時間を公開した。【写真】仲良すぎ！家族“団らんショット”を公開した佐野勇斗佐野は「家族で爆裂かましてきた」と書き出し、親族とともに水族館を訪れたことを報告。決めポーズをする家族集合ショットや、佐野がくつろぐ貴重ショットなどが公開されている。この投稿には「イケイケ三