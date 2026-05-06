5日、俳優の當真あみさんが自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真をシェアしました。【写真を見る】【當真あみ】アクロバティックな「1歳3ヶ月頃の写真」を公開「この頃はとにかく体が柔らかかったらしく変な形で寝ていたそうです笑」當真さんは「こどもの日！ということで、母から提供してもらった私の写真です。 」と、ミルクを飲みながらカメラを見つめる小さい頃の写真をアップ。 「1歳3ヶ月頃の写真」と明かし、続け