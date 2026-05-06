お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が体調不良のため、当面の間、芸能活動を休むことが、所属事務所のホリプロコムの公式ホームページで発表されたのは4月28日だった。日村は、バナナマンとして『バナナサンド』『バナナマンのせっかくグルメ！！』（いずれもTBS系）、『沸騰ワード10』（日本テレビ系）など8本、個人で『ひむバス！』（NHK）など3本のレギュラー番組を抱える、超多忙なスケジュールをこなしていた。「妻の神