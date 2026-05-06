大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて幕内・隆の勝（湊川）が６日、千葉・松戸市にある佐渡ケ嶽部屋に出稽古し１１番。大関・琴桜、関脇・琴勝峰（ともに佐渡ケ嶽）らに５勝だったが鋭い押しだけでなく、相手をいなしてから送り出した。「大関にはもう少し善戦できたら良かった。でもいろいろなことを意識した」と琴桜に勝てなかったことを反省しつつも、収穫のある稽古だったようだ。湊川では出稽古に訪れ