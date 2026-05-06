元モーニング娘。の石川梨華が食卓の様子を披露し、フォロワーから反響を呼んでいる。石川は６日に自身のインスタグラムを更新。「チャーミークッキング」と題して前日の夕食の様子を紹介。「久しぶりに家族揃ってのごはん手羽中のスパイシー炒め子供はお刺身で大人は薬味たっぷりカルパッチョ野菜スープ、ブロッコリー、塩昆布きゅうり、タコキムチ賑やかな食卓でした」とおいしそうな料理の写真とともに投稿した。