◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節清水１−１（ＰＫ５−３）Ｃ大阪（６日・アイスタ）Ｊ１清水は５連戦の４戦目となるホームＣ大阪戦を１―１からのＰＫ戦で制し、２連勝を飾った。前半１９分にＣＫから先制点を献上。後半４５分にＭＦマテウス・ブエノがＰＫを決めて、今季初ゴールで同点に追いついた。ＧＫは梅田透吾が先発したが、失点時に相手選手と接触して負傷したため、沖悠哉に交代。１１試合ぶりにピッチに立ち