ドラマ「ぽっかぽか」シリーズで人気を博した元子役で女優の上脇結友が6日までに、自身のインスタグラムを更新。白いタンクトップからのぞくデコルテラインが美しい白肌ショットを披露した。 【写真】うわ～キレイ！「ちち、はは」呼びの子役が美しく成長 1994年～96年にTBS系で放送された「ぽっかぽか」終了から30年。「お花が綺麗な季節になりましたね」とつづり、白いスイートアリッサムを背景に