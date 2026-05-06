歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が、3月にカリフォルニア州でアルコールや薬物の影響下での運転（DUI）により逮捕された件をめぐり、危険運転の罪を認めた。ブリトニー本人は、現地時間5月4日に開かれたベンチュラ郡の審理には出廷せず、代理人を務める弁護士が有罪答弁に同意した。 【写真】輝いていた頃のブリトニー 判事はブリトニーに対し、執行猶予12カ月と禁錮1日を言い渡した