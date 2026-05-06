5月6日、京都府警捜査本部が安達優季容疑者（37）を殺人の疑いで再逮捕する意向であることが報じられた。安達容疑者は、再婚相手の子である結希くん（当時11）の遺体を遺棄したとしてすでに逮捕されていた。【写真多数】犯行後の安達優季容疑者や、卒業アルバムに掲載されていた「笑顔写真」連日メディアが大きく取り上げてきたこの事件。結希くんを慈しむ複数の親族と一つ屋根の下で暮らしながら、安達容疑者が凶行に及びえた