タレントの藤本美貴（41）が5日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。これから自転車の練習をする人へのアドバイスに共演者が共感する場面があった。この日はお笑い芸人のやしろ優がゲスト出演。「自転車練習SP！」と放送された。やしろは4歳の長男がいるが、「うちは（自転車練習の）真っ只中ですね。まだ補助輪で交通公園で自転車を借りてやっていたんですけど、“自分のが欲しい”ってなって