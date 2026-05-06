阪神球団、甲子園球場とタイガースOB会が共催した野球体験イベント「トライアルベースボール甲子園」（協賛・兵庫三菱自動車販売、大同工業）が6日、甲子園球場で行われ、午前、午後に分かれ、240人が参加した。「サトテル（佐藤輝）のようにバットを思い切って振ってみよう」と子どもたちに打撃指導を行った糸井嘉男氏（44）は「まず野球を楽しんでほしい。きょうはいい触れあいもできた。昔に比べたら（野球人口が）減ってい