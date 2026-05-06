お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。ダイエットについて語った。くわばたはダイエットに成功したと振られ「5カ月で10キロ痩せたの、いい痩せ方」と声を弾ませた。これまでは痩せてもすぐにリバウンドしていたというが「今回はたぶんリバウンドなしと思う」と自信をのぞかせた。痩せた方法については「小籔千豊さんが『ヘル