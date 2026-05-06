◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(6日、横浜スタジアム)広島が5回表まで終え8点をリードしています。昨年から対DeNAは引き分けをはさみ9連敗中と相性の悪い相手。この日も2回までDeNA先発・深沢鳳介投手に対しランナーを出せませんでしたが、3回に菊池涼介選手の1号3ランで3点を先制します。さらに5回は相手のエラーで1点を追加すると、秋山翔吾選手と平川蓮選手のタイムリーなどで計5得点。打者一巡の猛攻で深沢投手をマウンドか