お笑いコンビ『次長課長』の河本準一さんが、6日に自身のインスタグラムを更新。インパクト絶大なヘアスタイルを公開しました。【写真を見る】【 次長課長・河本準一】ニューヘアーでイメージ激変「似合ってんの？」不敵な笑みで問いかける河本さんは、「ニューヘアー!!」と綴り、サイドを刈り上げて前髪はパッツンに仕上げた写真を公開。写真では不敵な笑みを浮かべる河本さんは、文面では「似合ってんの？この髪。」と、反