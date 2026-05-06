ゴールデンウイーク（GW）は6日、最終日となった。古里や行楽地から帰路に就く人たちのUターンラッシュで公共交通や道路が混雑し、空港や駅は大きな荷物を抱える旅行客でにぎわった。JR仙台駅の東北新幹線ホームでは帰省客が家族と名残を惜しんだ。仙台市の実家に帰省した埼玉県の工藤英俊さん（37）は7歳の娘の七五三で、親子3代で和装の写真を撮った。「節目を終え、ほっとした」とほほ笑み、父親に見送られながら新幹線に乗