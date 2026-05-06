韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。イ・ビョンホンの日本でのファンミーティングでの密着動画を公開し、ユーモアあふれる夫婦の姿を披露している。【動画】妻の密着カメラに見せた、イ・ビョンホンの“意外すぎる素顔”イ・ミンジョンは「日本でビョン様に会う…！（撮影：イ・ミンジョン）」と題した動画で、イ・ビョンホンの東京ファンミーティングの舞