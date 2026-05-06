◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト(6日、東京ドーム)ヤクルトの山野太一投手が5回を投げ終え、無失点の好投を披露しています。4回、2アウトを奪った山野投手は5番・大城卓三選手を3ボール2ストライクと追い込むと6球目をアウトコースへ。このボールに山野投手とキャッチャーの鈴木叶選手はストライクを確信しベンチへ戻りかけましたが、判定はボールでランナーを許します。その後2本のヒットで満塁のピンチとなりましたが、吉川