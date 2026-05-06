落語家の立川吉笑（41）が6日、Xを更新。右足を骨折したことを明かした。吉笑は6日午前、「立川吉笑め、階段踏み外して骨折疑惑。病院にきましたー。いたー」とXに投稿。その後、「今朝、階段を踏み外し右足を骨折しました。少し複雑な折れ方だったらしくどうやら手術する必要があるらしく、明日以降紹介状を持って大きな病院へ行くことになりました」と骨折の診断を受けたことをあらためて報告した。それにともない、20日までに予